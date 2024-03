De Berti avvia i lavori del secondo lotto ciclovia 'Vento'

La vicepresidente e assessore regionale a Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha preso parte oggi alla cerimonia di avvio dei lavori del secondo lotto della ciclovia "Vento" nei Comuni di Porto Viro, Chioggia, all'isola di Pellestrina e al Lido di Venezia.

L'opera, che ha un investimento di 7,3 milioni di euro, ha un percorso di 35,67 chilometri, dei quali 3,17 nel Comune di Porto Viro, 10,74 a Chioggia, 9,20 a Pellestrina e 12,58 al Lido. Sono previste nuove opere, come la costruzione di un ponte ciclopedonale sul canale Busiola, la realizzazione di un nuovo tracciato di 9 chilometri e interventi di riqualificazioni del percorso esistente. Verranno realizzate infine nove isole di sosta ciclabili, a Chioggia, Pellestrina e quattro al Lido. I lavori si concluderanno entro il 2025.

"Uno dei dieci percorsi di interesse nazionale - ha commentato De Berti - cinque dei quali attraversano la nostra Regione, che serviranno a realizzare il tracciato della dorsale cicloturistica più lunga d'Italia. Il progetto della Vento ha come obiettivo collegare Venezia a Torino, attraversando, lungo il fiume Po, quattro Regioni, 12 Province e 120 Comuni, per una lunghezza complessiva di 700 chilometri. Una straordinaria forma di promozione del territorio attraverso la mobilità dolce e l'intermodalità grazie ad una infrastruttura sicura e interconnessa, alla scoperta delle ricchezze del nostro Paese".





