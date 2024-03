Al Lazzari di Dolo la 'sostenibilità' di Bellingardo in mostra

Per la settimana dell'arte, all'istituto scolastico Lazzari di Dolo (Venezia), è protagonista Giorgio Bellingardo con una rassegna di opere raccolte sotto il titolo "Cromatismi solidali: pittura che ispira, unisce e sfida" aperta fino al 15 marzo.

I dipinti di Bellingardo sono rivolti al sociale, è un un creativo che focalizza la sua espressione artistica su temi che coinvolgono la collettività come le tragedie nel Mediterraneo, la pandemia, la salute dell'ambiente e la sostenibilità del futuro dell'umanità.

La sua pratica artistica, sapientemente proposta al Lazzari, diventa così una piattaforma dinamica che promuove consapevolezza sociale e ambientale attraverso un linguaggio visivo coinvolgente.

Attraverso la vista possono apprezzare la varietà di colori, forme e dimensioni delle opere esposte, il tatto permette loro di connettersi con le texture e i materiali utilizzati. L'udito può essere coinvolto attraverso la presenza di sonorità armoniose ed eleganti che li accompagnano, il gusto può essere coinvolto attraverso esperienze culinarie legate alle opere o spazi di ristoro tematici. Infine, l'olfatto può essere stimolato dall'odore dei materiali utilizzati per la realizzazione dei quadri.

La manifestazione vede la presenza di giovani artisti e professori del Lazzari che accompagneranno con alcuni brani musicali suonati e cantati l'esperienza multisensoriale del pubblico.



