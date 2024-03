Diesel vince controversia legale su marchio in Irlanda

L'azienda vicentina di abbigliamento Diesel ha vinto una controversia legale sul marchio in corso in Irlanda. L'Alta Corte irlandese - secondo una nota - ha deciso che Diesel Spa è il legittimo proprietario del marchio 'Diesel' e che Montex Holdings Limited ha per quasi 45 anni copiato il marchio Diesel. Si tratta di una sentenza importante per la società nella sua lunga controversia con Montex sull'uso del proprio nome nel mercato irlandese.

Il Tribunale Irlandese è giunto a una serie di conclusioni, tra cui quella secondo cui Montex ha "copiato disonestamente e ingiustamente" il marchio Diesel in Irlanda dal 1979. Montex, si afferma, "ha usato il nome 'Diesel' per sfruttare effettivamente a proprio vantaggio il marketing e la pubblicità dei prodotti Diesel Italia al fine di aumentare le proprie vendite". Pertanto Diesel è il proprietario del marchio 'Diesel' e ha il diritto di registrarlo in Irlanda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA