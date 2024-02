Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Non è un paese per donne che denunciano - Magazine - ANSA.it

Una donna che procede in tribunale contro un uomo per violenza domestica non riesce a trovare giustizia: Amelia con quattro denunce contro il marito nel 2020 sta aspettando ancora la prima udienza, rimandata a ottobre 2024. Nonostante due leggi nel 2023 siano state approvate proprio per accelerare le indagini e i processi per proteggere le donne, i procedimenti ancora durano dai 5 ai 7 anni. (ANSA)