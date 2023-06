Negli hotel di Venezia fine settimana da tutto esaurito

Il ponte del 2 giugno richiamerà moltissimi turisti, specialmente italiani, a Venezia e nella terraferma. Per il weekend, le prenotazioni negli alberghi della città storica sono intorno al 90-95%.

"Andremo verso il tutto esaurito - dice all'ANSA Claudio Scarpa, direttore dell'associazione veneziana albergatori (Ava) - per le due notti di venerdì e sabato. C'è meno pressione sulla sera di oggi, anche se comunque il tasso di occupazione è vicino all'80%".

Per l'associazione si tratta di un ottimo dato, che riguarda anche la terraferma, dove si prevede un tasso di occupazione tra il 75 e l'80% nelle strutture alberghiere. "La presenza di italiani tra gli ospiti delle nostre strutture stava già salendo nel post covid, negli ultimi mesi ha raggiunto il 25% dei turisti presenti in città", conclude Scarpa.

Situazione analoga si registra anche nelle località della costa veneziana: secondo quanto comunica l'associazione jesolana albergatori (Aja), l'occupazione alberghiera, favorita dal meteo che si preannuncia favorevole, si assesta su una media del 95%, con punte da tutto esaurito in diverse strutture. Il weekend più lungo vede salire la presenza di ospiti in arrivo dall'Italia: sono 15 milioni, secondo i dati di Federalberghi nazionale, gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio, e uno su quattro ha scelto le città d'arte (26,2%). (ANSA).