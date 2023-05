Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show si chiude con 4 date estive

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Ultime quattro date per il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, lo spettacolo prodotto da International Music and Arts che dal 2017 ha visto i due comici di nuovo insieme dopo tanti anni per uno mix di comicità, satira e talento. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, autori e interpreti dello show, portano in scena per le ultime quattro date estive uno spettacolo che per cinque stagioni ha riempito i teatri di tutta Italia con oltre 240 repliche. Una carrellata in cui i due attori regalano al pubblico un folgorante affresco delle loro imitazioni comiche tra cui papa Bergoglio e papa Ratzinger, Maurizio Costanzo, Giampiero Mughini, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello di Dean Martin e Frank Sinatra.

Due ore di imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico che hanno decretato il grande successo dello show.

Ad accompagnare il duo, la Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale. Dopo le ultime quattro date - 21 giugno - Ostia Antica (Teatro Romano); 23 giugno - Verona (Teatro Romano); 27 giugno - Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso); 19 luglio - Merano (Kursaal - Kurhaus) - Massimo Lopez e Tullio Solenghi torneranno a teatro in autunno. Il nuovo spettacolo, attualmente in preparazione, calcherà i principali palcoscenici italiani da novembre 2023 a febbraio 2024. (ANSA).