Schlein alle opposizioni, basta divisioni, stiamo uniti

"Mi appello a tutte le forze di opposizione: basta divisioni. Teniamoci strette le differenze, che sono importanti se riusciamo a metterle a valore. È un passaggio cruciale della storia italiana e europea. Facciamoci trovare pronti, uniti e compatti". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein sul palco della manifestazione delle opposizioni in piazza Santi Apostoli che, ha avvertito, "non è la prima e non sarà l'ultima piazza. La prossima volta - ha promesso - ci sarà una piazza più grande. Consideriamoci tutti mobilitati in maniera permanente".



