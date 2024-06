Un decreto legge con misure urgenti per garantire l'approvvigionamento in Italia delle materie prime critiche per le transizioni verde e digitale sarà presentato al Consiglio dei ministri di giovedì 20 giugno. A presentare il provvedimento, di cui l'ANSA ha visionato una bozza, saranno i ministri delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.





