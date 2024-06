Funzionario Ue rilasciato in Iran chiede la mano del fidanzato

Il funzionario svedese in forza alla diplomazia dell'Ue Johan Floderus rilasciato come parte di uno scambio di detenuti con Teheran dopo essere rimasto in carcere in Iran per più di due anni, non ha voluto far passare altro tempo e subito, appena rimesso piede in patria, si è messo in ginocchio davanti al suo compagno e gli ha chiesto di sposarlo. Ricevendo un emozionato 'Sì'. Il romanticissimo momento è stato immortalato in un video che ha diffuso oggi il governo svedese. Si vede Floderus che si inginocchia davanti al suo partner pochi minuti dopo essere atterrato all'aeroporto di Stoccolma lo scorso sabato. Il suo fidanzato risponde "sì" e i due poi si stringono in un abbraccio scambiandosi un bacio.

Tutto intorno la sorpresa e l'emozione dei presenti, tra cui i familiari di Floderus ma anche il primo ministro svedese e funzionari del governo, che applaudono.

"Dopo due lunghi anni, sono finalmente un uomo libero, ricongiunto alla mia famiglia e al mio fidanzato", ha affermato Floderus in una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia. Il 33enne diplomatico Ue ha inoltre ringraziato tutti coloro che "hanno reso tutto ciò possibile". "Il sogno che a volte non osavo sognare si è avverato: tornare a casa con i miei cari e vivere la mia vita in libertà", ha detto.

