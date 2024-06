Il senatore Sensi, ritrattista del Pd durante le sedute in Aula

Il senatore del Partito Democratico, Filippo Sensi, ha realizzato un disegno durante le dichiarazioni di voto sul ddl premierato, per la modifica degli articoli della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri. Quello di oggi non è il primo episodio in cui il senatore Sensi si dedica alla realizzazione di disegni e caricature nell'Aula di Palazzo Madama. Episodi analoghi sono avvenuti durante il

Question time con il ministro degli Esteri Antonio Tajani il 9 maggio 2024 e poi ha realizzato un disegno caricatura del ministro degli Interni Matteo Piantedosi durante l'informativa sui fatti di Pisa e Firenze il 29 febbraio 2024.

