Venezia: da oggi aperte iscrizioni a 80/a Mostra del Cinema

Sono aperte da oggi le iscrizioni dei film e dei progetti immersivi per la selezione dell'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera.

Per essere ammessi alla selezione, è necessario compilare la scheda di pre-selezione online entro il 15 giugno e seguire le indicazioni del Regolamento della Mostra. Per il Concorso "Orizzonti Corti" il termine per l'iscrizione è fissato al primo giugno, mentre per "Venice Immersive" è il 29 maggio.

Sono ammessi alla selezione della 80/a Mostra le opere in prima mondiale, o internazionale per i progetti Venice Immersive, che siano completati a partire dal'11 settembre 2022, non abbiano avuto alcuna forma di distribuzione commerciale o diffusione su Internet né alcuna proiezione pubblica o aperta alla stampa, né aver partecipato in precedenza a nessun'altra manifestazione cinematografica.

Le sezioni della 80/a Mostra saranno: Venezia 80, Fuori concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra, Venezia Classici, Venice Immersive. Nell'ambito della Mostra è organizzato il "Venice Production Bridge" (31 agosto-5 settembre), il mercato del film dedicato alla presentazione di progetti inediti e work in progress, per favorirne lo sviluppo e la realizzazione; il "Venice Gap-Financing Market", dedicato ad una selezione di lungometraggi e progetti immersivi che potranno completare il loro finanziamento attraverso incontri one-to-one con professionisti internazionali; "Final Cut in Venice", workshop in cui le copie lavoro dei film selezionati verranno proposte a professionisti dell'ambito cinematografico per la post-produzione e l'accesso al mercato; "Meet the streamers", dedicato alle piattaforme SVOD/VOD; il "Venice Immersive Market", indirizzato all'industria XR/VR/AR; lo "European Film Forum", evento organizzato con il programma Creative Europe Media dell'Unione Europea. (ANSA).