Violenza donne: a Venezia flash mob in gondola

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Il progetto I Muri del Silenzio contro la violenza sulle donne di Mjriam Bon e Giusy Versace è sbarcato a Venezia, oggi, con un riginale come flash mob. Per l'occasione dieci gondole hann sfilato lungo il Canal Grande restituendo al pubblico dieci immagini fotografiche in bianco e nero, che invitano a riflettere sulla cortina di silenzio che troppo spesso avvolge innumerevoli storie di violenza, abuso e sopruso quotidiano.

Realizzato con il patrocinio del Comune di Venezia e in collaborazione con l'Associazione Gondolieri, il flash mob ha portato nel cuore della città un tema di stringente attualità, messo sapientemente a fuoco attraverso l'obiettivo della macchina fotografica di Mjriam Bon. Le immagini che solcano le acque veneziane sono parte di una serie di 35 scatti in bianco e nero i cui soggetti sono ritratti nell'atto di coprirsi gli occhi, le orecchie o la bocca, in una diretta restituzione dei tre stadi dell'omertà: non vedo, non sento, non parlo. Figure note del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica affiancano persone comuni, in un'azione artistica di sensibilizzazione e denuncia che sfida a guardare, ascoltare, parlare, non voltarsi dall'altra parte. (ANSA).