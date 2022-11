Giuseppe Fiorello è asso aviazione Francesco Baracca in docu Rai

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Sono iniziate in Veneto le riprese de "I cacciatori del cielo", il docu-film sulla storia dell'asso dell'aviazione Francesco Baracca interpretato da Giuseppe Fiorello, e che andrà in onda nel prossimo mese di marzo. Il documentario è prodotto da Anele in collaborazione con Aeronautica Militare, con Rai Documentari, in coproduzione con Istituto Luce Cinecittà e con il sostegno di Intesa Sanpaolo, il progetto celebra il Centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare attraverso il racconto delle imprese eroiche, della vita e dell'amicizia di quei pionieri del volo che si distinsero per le loro azioni e il loro coraggio durante la Prima Guerra Mondiale e le cui gesta gettarono le basi per la nascita dell'Aeronautica Militare avvenuta il 28 marzo 1923.

Un racconto che intervalla alla fiction vera e propria preziosi materiali di repertorio e che abbraccia temi universali come amicizia, sogni e amore. Giuseppe Fiorello è il tenente pilota del Regio Esercito Francesco Baracca, che per i suoi meriti sarà promosso maggiore, assumendo nel frattempo il comando della 91a Squadriglia, la "Squadriglia degli assi": romagnolo, sanguigno, istintivo e coraggioso, affascinante e colto, generoso, ma mai inutilmente votato al sacrificio.

Ricordato come "l'Asso degli assi" per aver conseguito il maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra, riuscendo ad avere la meglio in 34 combattimenti abbattendo altrettanti velivoli nemici, Baracca si impose nell'immaginario collettivo del popolo italiano come un eroe nazionale la cui morte, avvenuta a 30 anni il 19 giugno 1918 nel corso di una missione sul Montello, suscitò grande commozione.

A suo nome nel 1926 fu inaugurato a Lugo di Romagna il Museo Baracca, dal 1993 trasferito nella casa natale del pilota, e dove si effettueranno alcune riprese grazie alla collaborazione con il Comune di Lugo di Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission.

Nel cast anche Luciano Scarpa, Claudia Vismara, che dà il volto a Norina Cristofori, giovane cantante lirica che vivrà un'intensa storia d'amore con Francesco e Andrea Bosca. (ANSA).