In Bangladesh 1,3 milioni di persone colpite dalle alluvioni

Oltre 1 milione e 340 mila persone sono state colpite da alluvioni, dovute alle piogge mosoniche torrenziali e continue, nel Bangladesh, e le loro abitazioni sono state sommerse dall'acqua. Lo rivelano fonti del governo di Dacca, che non è in grado di dare però informazioni su morti e dispersi. "Oltre 1,34 milioni di persone sono state colpite" dalle alluvioni e "i loro villaggi e strade e la maggior parte delle loro case sono state invase dall'acqua", dice la fonte.

Analogo disastro si sta verificando anche nella parte nord-orientale dell'India e in particolare negli stati indiani a est del Bangladesh, soprattutto nell'Assam.



