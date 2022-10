Milano-Cortina: Malagò, ritardi opere? Sfida contro il tempo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "In Italia ci siamo messi in condizione che se non abbiamo l'obbligatorietà di un evento e la certezza di una data, le opere non le fai. La nostra sfida è una lotta contro il tempo, ora ci si sono messi anche i rincari e il caro energia, ma per noi le Olimpiadi in Italia sono qualcosa di ancora più importante, per la cultura e per le opere". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, durante la presentazione della terza edizione del festival della cultura paralimpica.

Poco prima Malagò aveva rimarcato l'esigenza di "andare ad una velocità diversa", una volta "insediato il governo" e dopo la nomina del nuovo ad. (ANSA).