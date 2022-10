Milano-Cortina, Malagò: Abodi particolarmente gradito a soci

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - "Abodi è una persona che ha sicuramente dimostrato di essere particolarmente gradita ai soci". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto, a margine di un evento, a chi gli ha chiesto se Andrea Abodi possa essere il nuovo ad di Milano-Cortina 2026. "Oggi è tutto un discorso in pectore - aggiunge Malagò -. L'interlocuzione c'è stata per individuare l'ad, ma sempre in un modo fuori dalla sacralità della forma. Ci aspettiamo una nomina in termini brevissimi, perché tutti sanno quanto sia importante per non dire urgente e il Cio stesso su questo sollecita moltissimo, perché è evidente che è una situazione atipica". (ANSA).