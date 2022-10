Trova cavo staccato sulla ferrata, soccorsa turista francese

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 OTT - Brutta sorpresa per una escursionista francese 29enne che, durante il percorso della Ferrata Tomaselli, alla Punta sud di Fanes, sopra Cortina, si è trovata nel tratto in discesa il cavo d'acciaio completamente staccato dalla roccia, insieme al 'fittone' di ancoraggio, rimasto appoggiato sulle neve. Si trattava dell'ultimo tratto di cavo attrezzato, e la donna, che si trovava da sola, non se l'è sentita di proseguire, per il rischio di una caduta. Ha così allertato il 118, e poco dopo sulla zona, a 2.960 metri di quota, è arrivato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore; il tecnico di elisoccorso ha recuperato con un verricello di 30 metri la turista, poi trasportata a Passo Falzarego, dove aveva lasciato l'auto (ANSA).