Covid: in Veneto +5.202 contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 28 SET - Sono 5.202 in nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il totale da inizio pandemia sale a 2.266.373. Sono inoltre 4 le vittime, con il totale a 15.474. Aumentano di conseguenza anche i numeri sugli attuali malati, che sono 44.617, 2.659 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono (+26) i ricoveri in area medica, che sono 538 e quelli in terapia intensiva (+4) per un totale di 22.. (ANSA).