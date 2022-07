Mose: Spitz, nessuna corrosione su barriere e cerniere

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - "Ispezioni e video-ispezioni fatte da esperti non hanno rinvenuto corrosioni su barriere e cerniere". Lo ha detto stamani a Venezia il commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, illustrando i risultati del lavoro svolto dall'istituto francese della Corrosione, diretto da Nicolas Larché.

Diversa la situazione dei tensionatori, gli steli per irrigidire la paratoia quando è in funzione: "Su quelli - ha aggiunto Spitz - in particolare a Treporti sono stati individuati elementi corrosivi a partire dal 2016, quando sono iniziate le indagini puntuali. I rimedi messi in atto, come ad esempio l'immersione nel grasso e il condizionamento delle gallerie, hanno portato ai risultati che ci si doveva aspettare".

Ilaria Bramezza, capo dipartimento per le opere pubbliche del Mims, ha aggiunto che "dopo anni di allarmi e polemiche, c'è la conferma che il Mose funziona e gode di ottima salute. Questo lo abbiamo visto negli ultimi 33 sollevamenti e a seguito delle ispezioni effettuate". (ANSA).