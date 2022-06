Prof trans suicida: serata 'Padova Pride' dedicata a Cloe

(ANSA) - PADOVA, 17 GIU - Il Padova Pride Village dedicherà la serata di manifestazioni di sabato 18 giugno a Cloe Bianco, la professoressa transgender che si è tolta la vita pochi giorni fa dopo un'esistenza segnata da sofferenze e pregiudizi.

Cloe Bianco sarà ricordata da Alessandro Zan, fondatore del Padova Pride Village, in un sabato che vedrà la partecipazione di altri ospiti come Chloe Facchini, prima chef transgender della tv italiana e attivista per i diritti civili, Allegra Gucci, che presenterà il libro "Fine dei giochi: Luci e ombre sulla mia famiglia" (Edizioni Piemme 2022) e Cristiano Malgioglio, che ha scelto il Festival padovano, la maggior kermesse nazionale Lgbt, per presentare il suo nuovo singolo estivo. (ANSA).