Nautica:in Canal Grande Venezia il nuovo Riva 'Anniversario'

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Una piattaforma galleggiante ormeggiata sul Canal Grande di Venezia è il palcoscenico per la presentazione del nuovo Riva "Anniversario", imbarcazione in edizione speciale e limitata realizzata per celebrare i 180 anni del brand icona della nautica mondiale.

La piattaforma si trova di fronte alla Riva Lounge del Gritti Palace Hotel, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Salute.

Presentato insieme alla barca più iconica di Riva, l'"Aquarama", anch'essa esposta nella stessa installazione per celebrarne il 60/o anniversario, il Riva "Anniversario" è un open caratterizzato da linee pulite ed equilibrio dei volumi, con dettagli stilistici che richiamano la linea dell'Aquarama.

Si conferma quindi Venezia come palcoscenico per testimoniare il legame tra la nautica d'eccellenza, il saper fare italiano e una città unica al mondo come Venezia. (ANSA).