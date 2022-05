ESC: Mika, arriva il nuovo singolo Yo Yo

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Volevo scrivere una canzone che potesse far piangere e ballare allo stesso tempo. Una canzone per far sentire meglio il mondo, in tutta la sua durezza.

Qualcosa che sarà sempre lì a confortarvi. L'ho scritta per te, mentre la ascolti nella tua stanza o in un club: non importa, si tratta solo di te". Così Mika racconta Yo Yo, il nuovo singolo disponibile dal 13 maggio che l'artista proporrà per la prima volta dal vivo sul palco dell'Eurovision Song Contest, che lo vede in veste di host, durante la finale del 14 maggio.

Mika ha recentemente concluso il suo tour nordamericano che ha fatto registrare il tutto esaurito e che è culminato con il Coachella. E a settembre sarà protagonista di Mika - The Magic Piano, molto più di uno show, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners. Un gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città: una nei teatri, una nelle arene, per una formula creata esclusivamente per l'Italia e che avrà una grande anteprima all'Arena di Verona e al Teatro Filarmonico di Verona. (ANSA).