Autostrade: Cav, ok azionisti a bilancio 2021, utile 16 mln

(ANSA) - VENEZIA, 22 APR - L'Assemblea degli azionisti di Concessioni Autostradali Venete (Cav Spa) ha dato il via libera al bilancio di esercizio per l'anno 2021, approvato nelle scorse settimane dal cda, chiuso con un utile al netto delle imposte di 16 milioni di euro, rispetto ai 2,6 del 2020.

Il valore della produzione è stato pari a 154,4 milioni, con un aumento del 19,77% rispetto all'anno precedente (128,9 milioni). I ricavi da pedaggio risultano pari a 133,6 milioni (+20,36%), dato correlato alla ripresa del traffico post pandemia. Gli altri proventi autostradali ammontano a 5 milioni (4,1 milioni nel 2020). I costi della produzione sono pari a 117,2 milioni (+6,44%). I costi per servizi hanno registrato un +9,02%, corrispondente a 31,7 milioni, principalmente per i costi per le manutenzioni annuali e a cadenza periodica.

Per quanto riguarda il Project Bond, al 31 dicembre 2021, dopo i rimborsi in quota capitale effettuati in corso d'anno, risulta un debito residuo di 507,4 milioni sugli 830 dell'obbligazione emessa nell'aprile del 2016.

Nel 2021 i veicoli transitati sull'intera tratta autostradale in concessione (A4 e A57) sono stati 66.768.238 (56.162.941 nel 2020) pari al +18,88%. Le auto sono passate da 41.333.486 nel 2020 a 49.732.149 nel 2021, +20,32%; i mezzi pesanti, che nel 2020 erano stati 14.829.455, nel 2021 sono aumentati fino a 17.036.089 (+14,88%). (ANSA).