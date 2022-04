Covid: in Veneto 9.754 nuovi casi e 20 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - Impennata di nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale segnala 9.754 positivi in più, con il totale a 1.609.854 contagi da inizio pandemia. pesante anche il bilancio delle vittime, con 20 morti e il totale a 14.361.

E' in discesa comunque l'indicatore degli attuali positivi, che sono 72.608 (-1.404). Negli ospedali prosegue la salita di ricoveri in area non critica, che sono 917 (+14), mentre scendono quelli in terapia intensiva, che sono 34 (-2).

Prosegue a rilento la campagna vaccinale con 2.052 dosi somministrate ieri, in gran parte (1.881) terze dosi. La popolazione coperta con il richiamo è all'88,7%, con dose booster il 74,3%; nella fascia pediatrica il 30% ha completato il ciclo con il richiamo. (ANSA).



Agenzia ANSA Omicron, in Veneto sotto-variante diversa da XE e XJ - Veneto E' stato sequenziato dal Laboratorio di genetica, citogenetica e diagnostica molecolare dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia) un nuovo ricombinante della variante Omicron presente in Italia diverso da XE e XJ . (ANSA)