Donazione organi, Verona seconda tra le città più generose

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Verona è al secondo posto tra le grandi città più generose d'Italia nella donazione di organi. Il dato arriva emerge dall'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti (Cnt) che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all'atto dell'emissione della carta d'identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo. Nella stessa classifica Padova si è piazzata 7/A con 66,6/100 (consensi 76%, astenuti 38%) e Vicenza 8/A (indice 64,9/100, consensi 73,7% e astensioni 38,1%). Secondo posto assoluto invece per Belluno nella classifica nazionale dei comuni medio-grandi (30-100mila abitanti), con un indice di 71,57/100, mentre in 10° posizione c'è Castelfranco Veneto (Treviso). (ANSA).