Cooperative frodavano il fisco, sequestrati beni per 6mln

(ANSA) - PADOVA, 08 FEB - La Guardia di finanza di Padova, nell'ambito dell'operazione "Luxury porterage", ha sequestrato beni per 6 milioni di euro per frode fiscale e utilizzo in compensazione di frodi fiscali fatte da 15 ditte del settore della logistica e del facchinaggio guidate da nove persone soggette ad inchiesta. Le frodi riguardano ditte che hanno evaso il fisco in accordo tra loro nelle province di Padova, Venezia, Roma e Milano, dove sono in corso ulteriori accertamenti. Ad oggi le attività investigative, allo stato nella fase delle indagini preliminari, interessano i 9 amministratori e le 15 imprese e sono nate da verifiche fiscali, condotte dal Gruppo di Padova nei confronti delle società, tutte cooperative, facenti capo ad un'ulteriore società cooperativa che fungeva da consorzio delle altre con sede a Padova e che agiva da stazione appaltante. Quest'ultima cooperativa, secondo la Finanza, acquisiva importanti commesse, eseguite tramite le prestazioni di lavoro dei soci delle varie consorziate. Le società sono accusate di indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta riferiti principalmente a presunte attività di ricerca e sviluppo, ritenute inesistenti, per il pagamento di oneri tributari e contributivi effettivamente dovuti. (ANSA).