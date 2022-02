Expo Dubai: Veneto vuole essere 'partner riferimento' Eau

(ANSA) - DUBAI, 03 FEB - La missione del Veneto all'Expo Dubai vuole essere "una formidabile leva di accreditamento per il sistema delle imprese e per le filiere industriali tecnologiche e innovative, non solo negli Emirati Arabi Uniti", ma anche in Africa, Asia, Medio Oriente e Mediterraneo. Con gli Emirati "oggi esistono tutte le condizioni per avviare una nuova stagione nelle relazioni economiche" e "l'auspicio non è solo che le aziende venete possano accrescere la loro presenza in questo Paese, ma che le aziende emiratine trovino nel Veneto un partner di riferimento dove investire e crescere. C'è un grande potenziale da esplorare nei nostri territori e mi auguro che si possa avviare un percorso di collaborazione che vada oltre Expo Dubai". A sottolinearlo è l'assessore al Turismo e al Commercio estero della Regione Veneto, Federico Caner, intervenendo al forum "Veneto Beyond the Future" al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, appuntamento che ha aperto ufficialmente il Regional Day dedicato al Veneto al padiglione italiano dell'esposizione universale.

Caner, evidenziando come Dubai abbia "molte similitudini con la nostra regione, posizionata" come "crocevia" in "un'area strategica dell'Europa". Oggi "forniamo una rappresentazione del nostro territorio che guarda al futuro", ha sottolineato, raccontando che la regione contribuisce al 9,2% del Pil e conta 427mila imprese. "Il Veneto è una regione di innovazione, questa è la chiave per presentarla qui oggi", ha affermato l'ambasciatore italiano negli Emirati Nicola Lener. Al forum sono intervenuti anche Talib Julbar, ceo Infrastuctures Services Sector della municipalità di Dubai; Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, e Tiziana Lippiello, rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ateneo che a conclusione dell'evento ha firmato un memorandum d'intesa con la Canadian University di Dubai per sviluppare una collaborazione di lungo periodo. (ANSA).