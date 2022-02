Expo Dubai: Veneto, opportunità con Emirati in aerospazio

(ANSA) - DUBAI, 03 FEB - Il Veneto trova nell'aerospazio "possibili e potenziali collaborazioni con gli Emirati Arabi Uniti", in particolare nella robotica e nei satelliti. A dirlo è Federico Zoppas, presidente della rete Aerospace Innovation & Research (Air), intervenuto al forum "Veneto: a strategy for the future", organizzato nell'ambito del Regional Day dedicato al Veneto al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

"Dobbiamo pensare che l'agenzia spaziale degli Emirati è diventata uno degli attori primari per lo sviluppo e negli investimenti per il mondo aerospaziale. L'obiettivo del piano pluriennale degli Emirati è quello di portare il genere umano su Marte, e in questo senso ha aderito al programma Artemis" ha spiegato Zoppas. In questo quadro, "uno degli ambiti di possibile collaborazione sicuramente è focalizzata nella parte di Space Robotics" e in Veneto, "il Cisas Colombo ha sviluppato diverse generazioni di rover come prototipi funzionali, così come abbiamo diverse aziende che ne sono in grado di svilupparne i sottosistemi", ha spiegato. "L'altra area di possibile collaborazione è sicuramente rappresentata dall'ambito dei satelliti. Gli Emirati hanno cominciato a sviluppare una generazione di satelliti tecnologicamente avanzati - il Khalifasat - e in questo ambito, oltre ad avere già delle aziende della nostra rete che sono attuali fornitori degli Emirati, abbiamo anche competenze per ulteriori sviluppi e collaborazioni in questo ambito". (ANSA).