Expo Dubai: siglato memorandum Ca' Foscari e Canadian University

(ANSA) - DUBAI, 03 FEB - In occasione del Regional Day dedicato al Veneto al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Canadian University di Dubai hanno siglato un memorandum d'intesa che si pone l'obiettivo di sviluppare una collaborazione di lungo periodo capace di creare progetti su sostenibilità, cultura e innovazione. Hanno firmato il memorandum questa mattina al padiglione il rettore della Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, e Karim Chelli, presidente della Canadian University of Dubai.

"La firma del memorandum è stata un punto di inizio, ma anche di arrivo di una collaborazione che era già iniziata con la Silk Road Universities Network, rete che raccoglie molte università lungo la Via della Seta", ha spiegato Lippiello a margine della firma. "Abbiamo voluto in particolare consolidare il rapporto con la Canadian University of Dubai, e il fine è quello di far dialogare i nostri studenti in primis e i nostri docenti, conoscerci meglio e lanciare dei progetti innovativi su sostenibilità, cultura e innovazione. Progetti che mettono insieme docenti e studenti e li portino a lavorare insieme, mettendo a confronto due realtà", ha aggiunto. La missione di sistema del Veneto ha anche questo obiettivo: venire qui uniti, far conoscere di più la regione e iniziare un dialogo con questa interessante realtà". (ANSA).