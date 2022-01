Pnrr: competenze Unioncamere a fianco imprese e istituzioni

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - In Veneto arriverà circa il 9% delle risorse messe a disposizione dell'Italia dal Pnrr sul fronte della digitalizzazione, delle infrastrutture, dell'innovazione, della competitività e della cultura. e l'Unioncamere intende proporsi come partner privilegiato per istituzioni ed imprese per costruire e realizzare i progetti di sviluppo collegati a questi fondi. Lo sottoline al'organizzazione delle Camere di Commercio del Veneto, presieduta da Mario Pozza.

"Il sistema camerale del Veneto nelle sue articolazioni territoriali - è detto in una nlota - presenta delle competenze verticali negli ambiti di riferimento del Pnrr che possono essere messe a disposizione della Regione e dei Comuni nella costruzione e realizzazione dei progetti contribuendo così allo sviluppo del territorio come sistema. Un modello di collaborazione già collaudato, come conferma la gestione affidata dalla Regione, nei mesi scorsi, ad Unioncamere del Veneto dei bandi per i ristori per far fronte all'emergenza economica causata dal Covid-19".

La riuscita del Pnrr - sottolinea Unioncamere - e la sua realizzazione nei tempi previsti sono fondamentali per innescare la ripartenza. Per farlo è necessario coinvolgere il tessuto economico locale, nella stragrande maggioranza micro e piccole imprese d'eccellenza, estremamente articolato a livello settoriale e territoriale. "Questo rappresenta un punto programmatico prioritario - afferma Pozza - per il sistema camerale nazionale, ma anche per Unioncamere del Veneto che lo ha inserito tra i cantieri per il futuro che rappresentano gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. (ANSA).