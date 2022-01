Serie A: Inter-Venezia 2-1, Dzeko firma la rimonta

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - Inter batte in rimonta il Venezia 2-1. Gli arancioneroverdi, costretti a giocare in una situazione di totale emergenza, pagano alla distanza.

Dopo il vantaggio lagunare al 19' con Henry, Barella pareggia al 40'. E' Dzeko allo scadere a regalare i tre punti ai nerazzurri che continuano la loro marcia in testa alla classifica. (ANSA).