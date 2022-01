Covid: Veneto, crollo contagi +6.846 nel giorno festivo

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - E' un crollo dei contagi, +6.846 in 24 ore, destinato a rivelarsi temporaneo quello registrato oggi in Veneto, dopo una giornata festiva in cui il tracciamento è il risultato di circa 40.000 tamponi, rispetto a giornate che raggiungono i 120-140mila. Ieri era stato toccato il primato di nuovi positivi, 18.129. Il dato più negativo è quello dei decessi, 33 in più rispetto a ieri, per un numero complessivo di 12.520 vittime.

Cresce anche il dato dei soggetti in isolamento, 155.761 (+4.547), e peggiora la situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 12.520 malati Covid (+ 150), e 205 (+3) nelle terapie intensive. (ANSA).