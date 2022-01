Cade da scala per 3 metri, morto operaio nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 05 GEN - Un operaio di 25 anni, residente a Vedelago (Treviso), ha perso la vita oggi a causa di un incidente sul lavoro avvenuto alla "Fem Impianti" di Tezze sul Brenta (Vicenza). Fatale al giovane lavoratore, sposato e padre di due figli piccoli, la caduta improvvisa da una scala da un'altezza di circa tre metri, mentre stava effettuando un intervento. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime a causa di un trauma cranico.

Immediato l'allarme, lanciato dagli altri dipendenti della ditta: sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza), i cui sanitari hanno stabilizzato l'operaio sul posto per per poi tentare una disperata corsa verso il nosocomio, dove però il 25enne è deceduto. Sul posto per i rilievi, con lo scopo di chiarire la dinamica dell'infortunio mortale, i carabinieri della locale compagnia e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 7, intervenuti per un sopralluogo e che inoltreranno ora una relazione al magistrato di turno, già informato della tragedia. (ANSA).