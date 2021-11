Teatro: premi Anct, menzione speciale a Maria Ida Biggi

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Il lavoro prezioso di Maria Ida Biggi quale direttrice dell'stituto del Teatro del Melodramma della Fondazione Cini di Venezia è stato premiato quest'anno dall'Associazione Nazionale Critici di Teatro, con una menzione speciale, riferita all'opera di ricerca e divulgazione degli archivi legati all'arte del palcoscenico.

Il premio dell'Anct, nato agli inizi degli anni '80, dedica l'attenzione a tutta la filiera del "fare teatro" segnalando figure che si sono distinte per originalità e significato del loro lavoro. Tra le motivazioni della menzione per Maria Ida Biggi, docente all'Università Ca' Foscari, c'è anche la wunderkammer della Cini, una raccolta di materiali di artisti contemporanei, registi, attori, scenografi, donazioni essenziali per il sapere e il futuro del teatro, così per Scaparro, Paolo Poli, Scaldati, e Santuzza Calì (sua la firma per il premio dell'Associazione Critici).

"Questa menzione speciale - si legge nella motivazione - è innanzitutto un grazie riconoscente a Maria Ida Biggi e all'Istituto per il Teatro e Melodramma della Fondazione Cini che lei dirige, a nome, ne siamo certi, di tutto il mondo del teatro, di chi lo studia e di chi lavora per la scena. È proprio lì, a Venezia, nell'Isola di San Giorgio, di fronte a San Marco, che è possibile consultare preziosi documenti legati alla storia del teatro, dello spazio scenico e dell'iconografia teatrale.

"Sono molto felice, anche a nome del gruppo di lavoro dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma, del riconoscimento che i critici di teatro ci hanno voluto dare. Crediamo sia importante custodire la memoria del teatro attraverso la tutela degli archivi che lo raccontano" ha commentato Maria Ida Biggi.

(ANSA).