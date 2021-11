Emergency va in mostra a Venezia con "Due minuti"

(ANSA) - VENEZIA, 24 NOV - "Dueminuti. Atlante Storico di Emergency", è il titolo della mostra che, prevista dapprima nel 2020, era saltata a causa della pandemia e ora si apre oggi presso la sede di Emergency di Venezia, alla Giudecca.

Sarà esposto l'"atlante storico" di Emergency in forma di libro, di sito web e di giochi, realizzato nel Laboratorio di design della comunicazione del Corso di laurea magistrale in Design dell'Università Iuav di Venezia.

Due minuti era il tempo che indicava un risultato preciso: in media ogni 2 minuti veniva curata una persona da Emergency. Ma ci sono voluti quasi due anni per poter aprire la mostra. Nel frattempo sono cambiate diverse cose anche per Emergency: si è aperto il Centro Chirurgico di Entebbe, in Uganda, in Italia sono state avviate nuove attività, riferite soprattutto all'emergenza pandemica e alla crescita delle povertà e del disagio. Ora Emergency non cura più una persona ogni due minuti, bensì una ogni minuto.

"Dueminuti" è il risultato di un percorso didattico sviluppato nel Laboratorio dello Iuav tenuto da Luciano Perondi, Simona Morini e Paola Fortuna con Lorenzo Toso e il contributo di Paolo Giardullo. Obiettivo del corso era formare gli studenti alla visualizzazione dei dati statistici e cartografici e alla loro integrazione con gli aspetti espressivi della grafica.

