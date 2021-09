Campiello Giovani 2021 ad Alice Scalas Bianco

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - E' Alice Scalas Bianco, 18 anni, la vincitrice del Campiello Giovani 2021con il racconto 'Ritratto di Parigi' che parla dell'incontro, inaspettato e imprevisto, di un padre e di una figlia, frutto di un rapporto d'amore in gioventù.

"Il racconto di Alice Scalas Bianco ha la qualità di unire in un solo gesto ingenuità e intelligenza, dispersione e lampi di lucidità ironica. Ai luoghi comuni inevitabilmente vincenti, l'autrice ha cercato di resistere con la dolcezza di un racconto che si fa leggere fino alla fine", spiega la motivazione della giuria dei Letterati.

Il premio ad Alice Scalas Bianco, di Vigevano, in provincia di Pavia, che si è appena diplomata, è stato annunciato alla conferenza stampa finale del Premio Campiello, al Fondaco dei Tedeschi, a Venezia. "Ho scritto questo racconto in due-tre settimane, chiusa in casa. Ringrazio la giuria e le persone che hanno letto questa storia e il Campiello che i ha dato la possibilità di rinascere".

Assegnata anche la menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per il miglior racconto a Lorenzo Molinetti di Chiavenna, in provincia di Sondrio, per 'Fandango Cinema".

