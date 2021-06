Scuola:a Vo' bambini 'costruiscono' la loro classe col Lego

(ANSA) - PADOVA, 17 GIU - Classi modulari costruite dai bambini con pezzi di Lego ad altezza naturale. Così a Vo' (Padova) i ragazzi si costruiscono i banchi, la cattedra, perfino le sdraio, tutto all'aperto in giardino. L'idea, realizzata con i fondi regionali, è venuta al preside Alfonso D'Ambrosio, preside dell'istituto comprensivo', già finito nei riflettori per la tenacia con cui ha gestito la scuola durante la prima ondata (Vo' è stato il primo comune zona rossa del Veneto), già sperimentatore della "scuola di Youtuber" e adesso alle prese con l'organizzazione dei "Patti educativi per comunità", che impegnano la scuola in vari corsi organizzati in accordo con enti pubblici o privati. Nell'ambito di questa esperienza nella scuola Guglielmo Marconi di Lozzo, ad alcuni bambini è stato chiesto di "disegnare" la loro nuova classe all'aperto e ai piccoli è stata concessa la più totale fantasia per realizzare con i blocchi tutto quello che volevano. "E' la dimostrazione che la scuola quando apre i suoi confini, cioè quando esce dalle mura scolastiche, e coinvolge anche i più giovani studenti, è in grado di dare un forte contributo di fantasia e creatività" spiega il dirigente D'Ambrosio. (ANSA).