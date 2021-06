L'Arena e le '67 colonne', città si unisce al suo simbolo

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - Dopo un solo mese dal lancio del progetto di fundraising e corporate membership, "67 Colonne per l'Arena di Verona", guidato dalla Sovrintendenza di Fondazione Arena e dai mecenati Sandro Veronesi (presidente Calzedonia Group), e Gian Luca Rana (ad Pastificio Rana), e con la partnership del Gruppo Editoriale Athesis, le mitiche colonne crollate nel 1117 sono oggi virtualmente tornate come donatori, raccogliendo oltre un milione e mezzo di euro. I mecenati delle '67 colonne' si sono così affiancati agli sponsor storici, che anche in questo periodo difficile hanno confermato la propria presenza.

Icona dell'italianità nel mondo, motore economico di una delle province più ricche d'Europa, grazie ad un indotto valutato circa mezzo punto del Pil veronese, monumento vivente dalla vocazione divulgativa sin dalla sua nascita nel 1913, Fondazione Arena di Verona e le sue pietre millenarie hanno dimostrato di saper cavalcare la nuova era digitale: prima Fondazione italiana nei social, quarta nel mondo, oggi impegnata in nuovi allestimenti tecnologici e dal 9 giugno virtualmente abbracciata dalle nuove '67 colonne' dei leader dell'economia veronese che hanno risposto all'appello dell'anfiteatro, incarnate in questo gesto concreto, ma simbolicamente ancor più rilevante, per difendere l'eccellenza culturale di Verona.

L'appello lanciato un mese fa ha dato ottimi frutti con oltre un milione e mezzo di euro raccolti a sostegno di una Fondazione. Il sindaco Federico Sboarina ha voluto ringraziare ii sostenitori del progetto. "Grazie - ha detto - perché quello che state facendo dimostra come, nell'uscire da una pandemia così terribile, solo unendo i nostri sforzi possiamo assolvere al doppio obbligo che abbiamo nei confronti dell'Arena: preservarla in quanto monumento - ed è ciò che stiamo facendo, grazie all'Art Bonus, a Fondazione Cariverona e a Unicredit, con un restauro che restituirà l'anfiteatro al suo antico splendore" (ANSA).