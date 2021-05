'Torna' Ponte Bassano dopo restauro, scelto logo vincitore

(ANSA) - BASSANO DEL GRAPPA, 14 MAG - Conto alla rovescia per l'inaugurazione del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza) che, dopo un restauro durato sei anni, verrà consegnato nel tardo pomeriggio di oggi al Comune dall'Impresa Inco che ha eseguito i lavori. Da stamane sono in corso gli ultimi ritocchi e le opere di pulizia, che hanno necessitato la chiusura del ponte al transito pedonale. Intanto è stato reso noto il logo vincitore del contest "Scegli il tuo ponte!" indetto dall'amministrazione comunale per dare un'immagine alle celebrazioni e al lungo calendario di eventi, che prenderanno il via ufficialmente sabato 29 maggio. Autore del logo vincitore è risultato Andrea Rossato, in forza ai Musei Civici di Bassano, che ha ottenuto 1151 voti complessivi. Sono stati quasi 3 mila i voti espressi dai bassanesi, sia online che con le schede raccolte nel gazebo allestito in piazza Garibaldi. (ANSA).