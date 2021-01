Turismo:Ciset Venezia, Michele Tamma eletto nuovo presidente

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Il Centro Studi Internazionali Economia del Turismo di Venezia (Ciset) ha eletto come nuovo presidente Michele Tamma, docente del Dipartimento di Management dell'Università di Ca' Foscari.

Tamma resterà in carica fino al 2025, e succede ad Agostino Cortesi. A eleggerlo l'assemblea dei soci, alla presenza della Rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello e dell'assessore al Turismo della Regione Veneto Federico Caner. Sono stati eletti anche altri tre consiglieri: la stessa Lippiello, Paolo Rosso e Claudio De Donatis, già dirigenti della Regione nei settori del Turismo e della Promozione Turistica.

"Tanto sul piano della ricerca quanto su quello della formazione - commenta la rettrice Lippiello - il Ciset è oramai un punto di riferimento nel suo settore, di cui ha saputo interpretare le nuove tendenze in rapporto ai diversi scenari che si succedono velocemente. A Ca' Foscari gli studi sul turismo hanno una tradizione ultraventennale, che continueremo a sviluppare grazie alle competenze dei nostri docenti e attraverso una politica di dialogo e di interazione con il territorio". Per Caner "la Regione del Veneto, socio fondatore insieme all'Università Ca' Foscari di Venezia, crede fortemente nel lavoro del Ciset che da sempre fornisce studi, valutazioni, previsioni riguardanti i mercati, offrendo supporto all'azione di soggetti pubblici e privati che operano nell'industria turistica. Un'attività che se possibile risulta ancora più preziosa oggi che, dopo gli effetti nefasti della pandemia, vanno poste le basi sulle quali potrà poggiare la ripartenza turistica del Veneto".

Tamma è docente di area Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia e, dal 2008 al 2015 e in seguito dal 2019 a oggi, Direttore del Master in Economia e Gestione del Turismo di Ciset. (ANSA).