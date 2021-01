Regeni: Marano Vicentino dipinge panchina parco di giallo

(ANSA) - VICENZA, 25 GEN - Per il quinto anniversario della scomparsa in Egitto di Giulio Regeni, il Consiglio comunale di Marano Vicentino ha deciso di intitolare al giovane le borse di studio che vengono consegnate ogni anno agli studenti meritevoli Inoltre, nei prossimi mesi sarà dipinta di giallo in sua memoria una panchina nel parco Marco Dal Bianco.

Il Comune di Marano si è da subito unito alla richiesta di verità e giustizia per l'omicidio di Giulio, esponendo lo striscione giallo sulla facciata del Comune già dal 25 febbraio 2016. Ha inoltre aderito alla scorta mediatica, esposta nella Biblioteca civica, dove si possono anche acquistare i braccialetti gialli, in adesione alla causa. Nel 2018 il premio culture "Ca' Alta" è stato assegnato a Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio. (ANSA).