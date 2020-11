Ricerca: Pasinelli (Telethon), su base regionale non aiuta

(ANSA) - VERONA, 19 NOV - "Investire su base regionale per finanziare progetti di ricerca non aiuta la crescita del Paese, che invece ha bisogno di una ricerca internazionalmente competitiva". Lo ha affermato oggi Francesca Pasinelli, dg di telethon, intervenendo al Festival del Futuro di Verona.

"Questa dispersione - ha proseguito - comporta l'allocazione non ottimale di risorse che sono già scarse. Bisogna erogare i sistemi di fondi a bandi a tutti i ricercatori del Paese. Tutto quel che è successo poi dovrebbe far capire l'importanza della remunerazione dello scienziato e dei percorsi di ricerca. In Italia le situazione della classe medica, dei ricercatori e degli insegnanti, che sono un gruppo strategico di lavoratori per il benessere e il futuro, sono i peggio pagati, sotto lo standard internazionale", ha concluso. (ANSA).