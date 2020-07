Bimba positiva, sospeso centro estivo

(ANSA) - VICENZA, 14 LUG - Un'alunna iscritta al centro estivo organizzato presso l'Istituto "Tonolli" di Sandrigo (Vicenza) è risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta a tampone. Immediatamente l'Ulss 8 Berica, in accordo con la direzione dell'istituto e il Comune, ha disposto la chiusura della scuola per alcuni giorni (da due a cinque, secondo le normative in vigore) per procedere con una completa e accurata sanificazione degli ambienti. Parallelamente, il Nucleo operativo Covid del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss ha già avviato le indagini per identificare i contatti stretti della bambina, che saranno sottoposti a tampone e in ogni caso posti in isolamento fiduciario.