In Veneto solo +38 nuovi positivi

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - Sono solo 38 i casi di nuovi positivi al Coronavirus registrati nell'ultimo bollettino della Regione Veneto. Da settimane non si leggeva un dato così basso.

Il report di stamane, tuttavia, aveva invece un riscontro ben più ampio, con +335 casi. L'altro dato positivo riguarda l'ampliamento dei soggetti negativizzati (2.043), ma anche il calo costante dei ricoverati nelle terapie intensive (-9), e nelle aree non critiche degli ospedali (-43), per un saldo, rispettivamente, di 248 e 1.478. Il totale dei soggetti positivi dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 13.459. Non si ferma, purtroppo, il conteggio delle vittime, con 19 nuovi decessi, che portano il dato complessivo a 824.