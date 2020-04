Zaia, in Veneto eseguiti 180.700 tamponi

(ANSA) - VENEZIA, 10 APR - In Veneto sono stati eseguiti finora 180.700 tamponi e i casi positivi stanno aumentando, fino agli oltre 13 mila di oggi man mano che si processano i tamponi fermi in magazzino per la disponibilità di reagenti. Lo ha precisato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia.

"Tra ieri e la scorsa notte - ha aggiunto - sono stati processati 3.000 tamponi, per cui è il minimo che aumentino i positivi. Questo è l'unico che permette di certificare la diagnosi di Coronavirus, mentre gli altri servono per lo screening. Il nostro obiettivo è di arrivare a processare 20 mila tamponi al giorno mettendo in linea le Microbiologie regionali". (ANSA).