Chatrian, "Defr frutto di un lavoro serio e concreto"

"Il Defr è il frutto di un lavoro serio e concreto, che vuole dare concretezza alla visione politica da cui si ispira, per una Valle d'Aosta dove si possa vivere bene, a tutte le età della vita, a tutte le altitudini, con le stesse opportunità e le stesse garanzie". Lo ha detto il consigliere regionale Albert Chatrian (Union valdotaine) intervenendo nella discussione sul Documento di finanza ed economia regionale.

"La Valle d'Aosta ha 11.000 imprese - ha aggiunto - e 56.800 addetti, la disoccupazione cala e il tasso di occupazione è al 71%, quasi il 10% in più rispetto alla media nazionale e siamo la prima regione per l'occupazione femminile e giovanile. Meno rassicuranti sono i dati sull'evoluzione della società valdostana, colpita dal costante invecchiamento: questi cambiamenti rappresentano una delle maggiori sfide che dovrà essere affrontata negli anni a venire, insieme a quella del cambiamento climatico, perché non sarà facile dare stabilità ad un sistema sociale che vede rapidamente invertirsi il rapporto tra le diverse fasce della popolazione. Dovremo stabilire le priorità e fare le scelte giuste, perché la nostra regione ha sempre avuto a cuore la coesione sociale e un welfare di qualità, puntando sull'istruzione, che è il pilastro fondamentale su cui si fonda il progresso".



