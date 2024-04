'Sette tazze di tè', una serata sulla prevenzione del suicidio

La chiesa di Santa Maria Assunta di Villeneuve ospiterà venerdì 12 aprile alle 20.30 '7 tazze di tè', una serata per affrontare il tema della prevenzione del suicidio con i Volontari del soccorso Grand Paradis 'Il Mandorlo Fiorito'.

L'evento, organizzato dal Comune di Villeneuve in collaborazione con les Paroisses du Paradis e il patrocinio del Consiglio Valle, ruota intorno al rituale delle sette tazze di tè, da un'antica poesia orientale, per concedersi il tempo da dedicare alla propria interiorità, per calmare la mente e arrivare alla pacificazione del cuore.

Sette parole chiave faranno da guida agli interventi degli esperti Giuseppe Di Maria, psichiatra e psicoterapeuta, e Roberto Raia, psicologo e psicoterapeuta, che saranno ritmati dalla recita di alcune poesie da parte del poeta e scrittore Umberto Druschovic.

Per i Volontari del soccorso Grand Paradis sarà l'occasione di presentare in sette tappe le attività e gli obiettivi della sezione Il Mandorlo Fiorito, nata su iniziativa di un gruppo di "sopravvissuti al suicidio di un familiare o amico con l'intento di creare uno spazio per supportare e informare chi si trova ad affrontare la problematica del suicidio oltre che per discutere del tema della prevenzione mettendo a disposizione il proprio vissuto personale".

La Chorale Châtel-Argent di Villeneuve allieterà l'evento con musica e canti, mentre l'azienda agricola Emy proporrà gli infusi e le tisane con erbe di montagna.



