Papillomavirus, Restano rilancia "l'importanza della prevenzione"

"Sono importanti la prevenzione e le campagne di informazione per contrastare il papillomavirus, la più frequente delle infezioni a trasmissione sessuale, causa di sei diversi tipi di cancro, tra cui il carcinoma della cervice uterina. Si tratta quest'ultimo di un tumore che, grazie a strumenti come la vaccinazione e lo screening, oggi possiamo non solo prevenire ma addirittura debellare". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Claudio Restano (gruppo Misto) che ha portato il tema all'attenzione dell'Assemblea valdostana.

"Tuttavia, nonostante la presenza di questi strumenti di prevenzione, si stima che ancora oggi nel nostro Paese - prosegue - si ammalino di tumore della cervice uterina circa 2.500 nuove donne ogni anno e che oltre 1000 donne perdano la vita, numeri non più accettabili. Da un'analisi presentata ieri dal Censis, risulta in calo il livello di conoscenza sia sul papillomavirus che sull'importanza di uno strumento salva-vita come la vaccinazione. Donne e uomini che spesso non sanno della possibilità di eliminare il rischio di contrarre un tumore grazie all'esistenza di strumenti di prevenzione efficaci e sicuri". "In tal senso - conclude Restano -, ho accolto con grande favore la campagna 'Hai pensato al vaccino?' lanciata questa settimana dall'Usl. La Valle d'Aosta ha la straordinaria opportunità di porsi all'avanguardia per il raggiungimento dell'ambizioso traguardo di Regione 'Hpv-free', avendo coperture vaccinali elevate già a partire dalla coorte delle ragazze nate nel 1991 - oggi 33eeni - le prime ad aver acquisito il diritto alla vaccinazione gratuita. In tal senso chiedo di poter fare chiarezza sull'offerta vaccinale anti-Hpv riportata nella deliberazione della Giunta regionale 1225 del 30 ottobre 2023 che ha approvato il Piano regionale di prevenzione vaccinale, eliminando il riferimento al paragrafo 18 che limita la gratuità della vaccinazione anti-Hpv ai 25 anni e applicando alla stessa vaccinazione anti-Hpv quanto già contenuto nel paragrafo 5 della stessa delibera, ovvero di stabilire la gratuità della vaccinazione anche a favore di coloro che aderiscano alla vaccinazione in ritardo, anche al di fuori delle fasce d'età".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA