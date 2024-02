Perron, "su Ivrea/Aosta non valutate soluzioni alternative"

"La terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici del mese di luglio 2022 esprimeva criticità sulla mancata ricerca di soluzioni alternative rispetto a quella dell'elettrificazione. Questo parere non è mai stato reso disponibile ai lavori del Consiglio. È stato ricevuto? Se sì, è stato considerato?". E' quanto chiede il consigliere Simone Perron (Lega Vda) in un'interrogazione sui costi per i lavori di elettrificazione della ferrovia Aosta/Ivrea.

"Facendo un paragone con la tratta Rocchetta/Potenza - ha aggiunto - gli interventi di elettrificazione sono molto simili.

Quello dell'Aosta/Ivrea è lungo 66 km, prevede la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche e l'adeguamento di 21 gallerie per un costo di 79 milioni a valere sul Pnrr. Il tratto sulla linea Potenza/Foggia prevede lavori per 69 km circa, di cui 17 distribuiti in 38 gallerie e la realizzazione di due sottostazioni elettriche e di due cabine per la distribuzione della trazione elettrica, per un totale di 61 milioni di euro.

Il Governo era a conoscenza di questi dati? In che aspetti differiscono questi interventi che presentano caratteristiche analoghe ma con una maggiorazione del costo del 30% per la tratta valdostana?".

A rispondere è stato l'assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Luigi Bertschy: "E' difficile fornire informazioni su progetti che non sono a nostra disposizione. Riportiamo quindi quanto messoci a disposizione da Rfi per comprendere i maggiori costi della tratta ferroviaria valdostana.

Innanzitutto, i prezzi con cui gli interventi sono andati in gara: quelli della nostra tratta avevano tariffe aggiornate al 2022 mentre le altre erano antecedenti. L'intervento dell'Ivrea/Aosta comprende, oltre all'elettrificazione, anche ulteriori opere tra cui l'adeguamento alle normative alle specifiche tecniche di interoperabilità per persone in mobilità ridotta nelle stazioni; gli interventi di velocizzazione e adeguamento nelle stazioni di Nus, Hône e Bard; la demolizione e ricostruzione di alcune opere d'arte esistenti lungo la linea con il rifacimento della relativa viabilità; l'importante intervento di demolizione e ricostruzione della galleria artificiale di Ivrea. Le nuove sottostazioni elettriche da realizzare con i relativi allacci sono tre per la tratta Ivrea/Aosta e due per la Rocchetta/Potenza".



