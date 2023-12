Bertin, "necessario coltivare il nostro particolarismo"

"È necessario coltivare il nostro particolarismo, sia al nostro interno, sia nei confronti delle altre realtà. Ecco perché l'azione del Consiglio è stata particolarmente incisiva sul fronte delle tematiche istituzionali, con un'attività di studio e di riflessione, in una logica di rete anche con le altre Assemblee regionali, sull'Europa, la rappresentanza, le peculiarità del nostro Statuto speciale, in primis funzioni prefettizie e zona franca".

Lo dichiara il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, nel rapporto di fine anno dell'Assemblea valdostana.

"Questa è stata l'occasione - ha aggiunto - per ribadire l'importanza della valorizzazione degli elementi distintivi della nostra autonomia speciale. Fare rete con le altre realtà regionali, italiane ed europee, serve anche a evidenziare a più livelli come un ruolo maggiore delle regioni nei processi decisionali possa rendere l'Unione europea sempre più democratica e a misura di cittadino. Le Regioni, tramite i propri organi di indirizzo, legislativi ed esecutivi, devono farsi portavoce e parte attiva delle istanze dei territori, per bilanciare l'influenza crescente dell'Unione anche nelle materie di competenza regionale, innestando un circolo virtuoso di partecipazione".



